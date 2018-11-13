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Игуаин узнал наказание за свое скандальное удаление в матче с Ювентусом

16:13 193 Читати українською
Игуаин узнал наказание за свое скандальное удаление в матче с Ювентусом
Гонсало Игуаин / фото из соцсетей

Нападающий Милана Гонсало Игуаин в ближайших матчах не поможет своей команде из-за дисквалификации.

Итальянская Серия А дисквалифицировала Игуаина на два матча за "неуважение и угрозы в адрес арбитра" во время поединка 12-го тура чемпионата Италии с туринским Ювентусом.

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Напомним, в конце матча Гонсало Игуаин получил 2 желтые карточки за фол и неспортивное поведение и был удален с поля, но ушел аргентинец не сразу, а сначала устроил грандиозную ссору с арбитром и игроками Ювентуса.

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Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
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Теги
Италия Милан - Ювентус Видеоновости Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Милан Милан
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