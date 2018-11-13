Игуаин узнал наказание за свое скандальное удаление в матче с Ювентусом

Франция — 17:52 154
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"Ибрагимович очень раздражает на поле": скандальный судья рассказал о безумии Златана, который не прочь возглавить ПСЖ
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Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата АнглииАнглия — 14:55 179
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Месси вышел на второе место по количеству голов в составе одной команды – впереди только легендарный бразилецИспания — 10:45 444
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Гвардиола назвал 5 команд, претендующих на победу в АПЛ, – клуб Моуринью вне спискаАнглия — 09:22 367
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Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 претендентов, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатовМир — 12 нояб 1562
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