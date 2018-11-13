Игуаин узнал наказание за свое скандальное удаление в матче с Ювентусом

Нападающий Милана Гонсало Игуаин в ближайших матчах не поможет своей команде из-за дисквалификации.

Итальянская Серия А дисквалифицировала Игуаина на два матча за "неуважение и угрозы в адрес арбитра" во время поединка 12-го тура чемпионата Италии с туринским Ювентусом.

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Напомним, в конце матча Гонсало Игуаин получил 2 желтые карточки за фол и неспортивное поведение и был удален с поля, но ушел аргентинец не сразу, а сначала устроил грандиозную ссору с арбитром и игроками Ювентуса.

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