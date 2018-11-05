Игуаин травмировал спину перед матчем с Ювентусом

Нападающий Милана Гонсало Игуаин рискует пропустить матч против своей экс-команды.

Нападающий Милана Гонсало Игуаин не смог доиграть матч 11-го тура серии А против Удинезе.

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30-летний аргентинец попросил замену после столкновения с хавбеком Роландо Мандрагорой.

Игуаин покинул поле на 35-й минуте, держась на спину. В игру вошел Самуэль Кастильехо.

Летом Милан арендовал Игуаина у Ювентуса за 18 млн евро с правом выкупа за 54 миллиона. Через неделю команды сыграют между собой в Милане.

В 9 матчах серии А в этом сезоне Игуаин забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.