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Игуаин спел известную песню Despacito во время посвящения в Милане

10:34 75 Читати українською
Игуаин спел известную песню Despacito во время посвящения в Милане
Гонсало Игуаин / ФК Милан

Новичок Милана Гонсало Игуаин решил спеть хит Despacito во время посвящения в новой команде.

В Милане состоялось традиционное посвящение новичков клуба. Форвард Гонсало Игуаин, который перешел в "россонери" из Ювентуса, спел знаменитую латиноамериканскую песню Despacito.

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Аргентинец должен дебютировать за Милан в матче против своей бывшей команды Наполи. Напомним, 1 тур против Дженоа не состоялся из-за трагедии в Генуе.

Осенью "россонери" все же примут участие в групповом этапе Лиги Европы после того, как выиграли дело в CAS против УЕФА и избежали дисквалификации за нарушение финансового фэйр-плей.

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Видеоновости Италия Милан Милан Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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