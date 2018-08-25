Игуаин спел известную песню Despacito во время посвящения в Милане

Новичок Милана Гонсало Игуаин решил спеть хит Despacito во время посвящения в новой команде.
В Милане состоялось традиционное посвящение новичков клуба. Форвард Гонсало Игуаин, который перешел в "россонери" из Ювентуса, спел знаменитую латиноамериканскую песню Despacito.
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Аргентинец должен дебютировать за Милан в матче против своей бывшей команды Наполи. Напомним, 1 тур против Дженоа не состоялся из-за трагедии в Генуе.
Осенью "россонери" все же примут участие в групповом этапе Лиги Европы после того, как выиграли дело в CAS против УЕФА и избежали дисквалификации за нарушение финансового фэйр-плей.
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