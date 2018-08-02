Игуаин: Сегодня пройду медосмотр в Милане и, надеюсь, подпишу контракт

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин уже одел футболку Милана и ожидает подписания контракта.

"Чувствую себя прекрасно, сегодня пройду медосмотр и, надеюсь, подпишу контракт.

Хотелось бы поздравить болельщиков Милана, но также и сказать спасибо фанатам Ювентуса – они всегда поддерживали меня. Надеюсь, с Миланом достигнем новых вершин", – цитирует Игуаина издание Calciomercato.

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Милан подтвердил, что Гонсало проходит медосмотр в клубе, выложив соответствующие фото на официальном сайте.

По информации СМИ, Милан заплатит 18 млн евро за годовую аренду Игуаина и получит возможность выкупить права на аргентинца в конце сезона за 36 млн евро.

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