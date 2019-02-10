Игуаин: Сарри выжмет из меня лучшее

Форвард Челси Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от воссоединения с Маурицио Сарри.

"Надеюсь вернуться на свой прежний уровень. Сарре – это тот, кто помогает мне, знает мою игру и как выжать из меня лучшее.

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Я очень счастлив быть здесь. Это невероятный клуб с прекрасным стадионом, и это действительно фантастический опыт. Надеюсь, что со мной команда будет способна достигать своих целей", – сказал Игуаин Sky Sports.

Челси сейчас находится на 5 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков. Сегодня, 10 февраля, подопечные Маурицио Сарри сыграют на выезде против Манчестер Сити. Начало в 18:00 по киевскому времени.