Игуаин подал прошение о трансфере руководству Ювентуса, – СМИ

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин хочет покинуть "бьянконери" уже во время этого трансферного окна.

По информации La Stampa, Гонсало Игуаин подал прошение о трансфере руководству Ювентуса.

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Гонсало вместе с братом, который является его агентом, ведут активные переговоры по трансферу Игуаина в Милан, который заинтересован в услугах аргентинского форварда.

В Юве Игуаин получает 7.5 млн евро в год, однако в Милане хочет добиться увеличения заработной платы и получать 8 млн евро.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Гонсало Игуаин провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 16 мячей.

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