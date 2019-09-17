Игуаин осатанел во время тренировки – пострадал один из тренеров Ювентуса

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин находится в не самом лучшем психологическом состоянии накануне выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов против Атлетико.

Гонсало Игуаин сорвал свою злость на одном из тренеров Ювентуса во время тренировки, сообщает ESPN.

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Аргентинский форвард не сумел перехватить мяч во время обычного "квадрата" и не смог сдержать своих эмоций. В частности, одному из тренеров Игуаин заехал шипами в ногу. Гонсало не остановился на этом и еще несколько раз ударил по рекламному баннеру, пока его не успокоил Бонуччи.

Напомним, Ювентус начнет свою кампанию в Лиге чемпионов выездным матчем против Атлетико. Игра состоится 18 сентября, начало в 22:00.

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