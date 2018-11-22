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Игуаин обжалует наказание за скандальное удаление в матче с Ювентусом

20:16 4 Читати українською
Игуаин обжалует наказание за скандальное удаление в матче с Ювентусом
Игуаин получает красную карточку в матче с Ювентусом / Соцсети

Нападающий Милана Гонсало Игуаин не согласен с вынесенным наказанием за удаление в матче с Ювентусом.

Итальянская Серия А дисквалифицировала Игуаина на два матча за "неуважение и угрозы в адрес арбитра" во время поединка 12-го тура чемпионата Италии с туринским Ювентусом.

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Гонсало Игуаин и его адвокаты подадут апелляцию на это решение. Футболист хочет, чтобы его дисквалификацию сократили от двух до одного матча. Апелляция будет рассмотрена 23 ноября, сообщает Sky Sport Italia.

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Напомним, в конце матча Гонсало Игуаин получил 2 желтые карточки за фол и неспортивное поведение и был удален с поля, но ушел аргентинец не сразу, а сначала устроил грандиозную ссору с арбитром и игроками Ювентуса.

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
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Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Милан Милан Италия Милан - Ювентус
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