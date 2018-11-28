toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

Игуаин не в восторге от возможного возвращения Ибрагимовича в Милан

18:13 71 Читати українською
Игуаин не в восторге от возможного возвращения Ибрагимовича в Милан
Гонсало Игуаин и Златан Ибрагимович / Фото Reuters

Нападающий Милана Гонсало Игуаин неоднозначно прокомментировал возможное возвращение легендарного форварда Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

"До открытия трансферного окна еще есть время. Милан думает о том, кого подписать, но я сосредоточен исключительно на предстоящем матче.

Ибрагимович вошел в заявку Лос-Анджелес Гэлакси на следующий сезон

Ибрагимович – отличный игрок, но у нас есть Кутроне, у которого впереди большое будущее. Хочу научить его всему, что знаю", – цитирует Игуаина официальный сайт клуба.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация о потенциальном переходе Златана Ибрагимовича из Лос-Анджелес Гэлакси в Милан.

Игуаин разочарован в Милане – он снова хочет работать с Сарри

Теги
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Патрик Кутроне Патрик Кутроне Трансферы Милана Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Милан Милан Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
56
мин
Пари Сен-Жермен
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук