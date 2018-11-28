Игуаин не в восторге от возможного возвращения Ибрагимовича в Милан

Нападающий Милана Гонсало Игуаин неоднозначно прокомментировал возможное возвращение легендарного форварда Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

"До открытия трансферного окна еще есть время. Милан думает о том, кого подписать, но я сосредоточен исключительно на предстоящем матче.

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Ибрагимович – отличный игрок, но у нас есть Кутроне, у которого впереди большое будущее. Хочу научить его всему, что знаю", – цитирует Игуаина официальный сайт клуба.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация о потенциальном переходе Златана Ибрагимовича из Лос-Анджелес Гэлакси в Милан.

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