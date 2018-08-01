Игуаин не может согласовать финансовые условия перехода в Милан

Переход форварда Ювентуса Гонсало Игуаина в Милан находится под угрозой.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин остался недоволен финансовым предложением Милана, заинтересованного в приобретении аргентинца, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Интер ведет переговоры по трансферу Модрича

По информации источника, брат игрока, который является агентом Игуаина, ведет переговоры с руководством Милана. Все идет к тому, что Милан возьмет форварда в аренду на сезон за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.

Игуаин волнуется, что Милан не захочет выкупить его контракт через год. Также аргентинец рассчитывал на более высокую зарплату, чем в Ювентусе. На повышении зарплаты он настаивает потому, что Милан не выступает в Лиге чемпионов.