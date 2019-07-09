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Игуаин не хочет покидать Ювентус

15:45 78 Читати українською
Игуаин не хочет покидать Ювентус
Гонсало Игуаин / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин настроен бороться за место в составе.

Гонсало Игуаин стремится доказать новому наставнику Ювентуса Маурицио Сарри, что он заслуживает место в команде, сообщает Sky Sport Italia.

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Аргентинец нанял себе персонального тренера, чтобы работать с ним летом. Он отказывается переходить в Рому или другой клуб Серии А.

Игуаин играл под руководством Сарри в Наполи и вторую часть сезона 2018/19 в Челси, выиграв Лигу Европы.

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