Игуаин не хочет покидать Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин настроен бороться за место в составе.

Гонсало Игуаин стремится доказать новому наставнику Ювентуса Маурицио Сарри, что он заслуживает место в команде, сообщает Sky Sport Italia.

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Аргентинец нанял себе персонального тренера, чтобы работать с ним летом. Он отказывается переходить в Рому или другой клуб Серии А.

Игуаин играл под руководством Сарри в Наполи и вторую часть сезона 2018/19 в Челси, выиграв Лигу Европы.

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