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Игуаин нарушил карантин и вернулся в Аргентину – уважительная причина

09:34 63 Читати українською
Игуаин нарушил карантин и вернулся в Аргентину – уважительная причина
Гонсало Игуаин / фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинул Турин, который находится на карантине из-за вспышки пандемии коронавируса.

Игуаин вылетел в Аргентину из-за болезни матери несмотря на карантин в Турине, информирует Goal.

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Отмечается, что нападающий вернулся на родину через Францию и Испанию. Перед вылетом из Италии игрок сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Добавим, что при схожих обстоятельствах в Португалии оказался Криштиану Роналду еще до вспышки пандемии.

Напомним, коронавирус был обнаружен у двух одноклубников Игуаина – Даниэле Ругани и Блеза Матюйди.

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