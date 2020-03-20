Игуаин нарушил карантин и вернулся в Аргентину – уважительная причина

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинул Турин, который находится на карантине из-за вспышки пандемии коронавируса.

Игуаин вылетел в Аргентину из-за болезни матери несмотря на карантин в Турине, информирует Goal.

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Отмечается, что нападающий вернулся на родину через Францию и Испанию. Перед вылетом из Италии игрок сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Добавим, что при схожих обстоятельствах в Португалии оказался Криштиану Роналду еще до вспышки пандемии.

Напомним, коронавирус был обнаружен у двух одноклубников Игуаина – Даниэле Ругани и Блеза Матюйди.

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