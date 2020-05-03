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Игуаин может вернуться в Мадрид

20:28 43 Читати українською
Игуаин может вернуться в Мадрид
Роналду и Игуаин / LaPresse

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин получил вариант с новой пробой сил в чемпионате Испании.

Опытный нападающий может перебраться в Атлетико, сообщает Calciomercato.

Ювентус хочет избавиться от непокорного Игуаина – форвард имеет три варианта развития событий

В услугах Игуаина заинтересован наставник мадридцев Диего Симеоне. Он видит 32-летнего аргентинца идеальной заменой Диего Косте, который, скорее всего, покинет "матрасников" летом. Для Игуаина потенциальный трансфер на Ванда Метрополитано станет возвращением в столицу Испании. В 2007-2013 гг. он защищал цвета местного Реала. Сумма сделки Ювентуса с Атлетико может составить 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

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