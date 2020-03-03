Игуаин может вернуться в чемпионат Испании – неожиданный вариант для форварда Ювентуса

Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин в этом году может сменить клубную прописку.

Приобрести аргентинца намерен Атлетик, информирует Marca. Этот трансфер не будет противоречить главному принципу клуба из Бильбао, ведь прадед Игуаина был баском, эмигрировавшим в Аргентину.

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Напомним, Игуаин уже выступал в чемпионате Испании – его первым европейским клубом был мадридский Реал, в который он перешел из Ривер Плейта в 2007 году.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за Ювентус 34 матча во всех турнирах и забил 8 голов. Его контракт из "бьянконери" рассчитан до лета 2021 года.

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