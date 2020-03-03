toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС

Игуаин может вернуться в чемпионат Испании – неожиданный вариант для форварда Ювентуса

10:22 139 Читати українською
Игуаин может вернуться в чемпионат Испании – неожиданный вариант для форварда Ювентуса
Гонсало Игуаин / Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин в этом году может сменить клубную прописку.

Приобрести аргентинца намерен Атлетик, информирует Marca. Этот трансфер не будет противоречить главному принципу клуба из Бильбао, ведь прадед Игуаина был баском, эмигрировавшим в Аргентину.

Роналду и Дибала обвинили полузащитников Ювентуса в поражении от Лиона

Напомним, Игуаин уже выступал в чемпионате Испании – его первым европейским клубом был мадридский Реал, в который он перешел из Ривер Плейта в 2007 году.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за Ювентус 34 матча во всех турнирах и забил 8 голов. Его контракт из "бьянконери" рассчитан до лета 2021 года.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів

blog_ava
Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке
06:30
549
Теги
Трансферы Испания Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Атлетик Атлетик Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
32
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук