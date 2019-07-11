Игуаин может перейти в Вест Хэм

Лондонцы хотят усилить позицию центрфорварда в это трансферное окно.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу в Бундеслиге

"Молотобойцы" не смогли согласовать трансфер Макси Гомеса из Сельты, поэтому им приходится искать альтернативные варианты. Один из них – 31-летний аргентинец, который не имеет гарантий на место в основе чемпиона Италии.

Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме

Напомним, ранее Вест Хэм продал австрийского нападающего Марко Арнаутовича в Китай.