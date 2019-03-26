Игуаин может перейти в Рому при одном условии

Форвард Челси Гонсало Игуаин может вернуться в Серию А.

Гонсало Игуаин уже летом может оказаться в Роме, сообщает Corriere della Sera.

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Такой переход может произойти, если Рому возглавит действующий тренер Челси Мауруцио Сарри. В СМИ все чаще появляется информация, что 60-летний специалист летом переедет в Рим из-за низких результатов Челси.

Стоит отметить, что тандем Сарри и Игуаина успешно работал в свое время в Наполи.

Гонсало перебрался в лондонский клуб в январе, однако уже успел провети 7 матчей АПЛ, в которых отметился 3-мя голами.

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