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Игуаин может перейти в Рому при одном условии

18:51 112 Читати українською
Игуаин может перейти в Рому при одном условии
Гонсало Игуаин / Фото Independent

Форвард Челси Гонсало Игуаин может вернуться в Серию А.

Гонсало Игуаин уже летом может оказаться в Роме, сообщает Corriere della Sera.

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Такой переход может произойти, если Рому возглавит действующий тренер Челси Мауруцио Сарри. В СМИ все чаще появляется информация, что 60-летний специалист летом переедет в Рим из-за низких результатов Челси.

Стоит отметить, что тандем Сарри и Игуаина успешно работал в свое время в Наполи.

Гонсало перебрался в лондонский клуб в январе, однако уже успел провети 7 матчей АПЛ, в которых отметился 3-мя голами.

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