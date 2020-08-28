Аргентинец имеет шанс уже в ближайшее время переехать на Туманный Альбион.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, сообщает издание Corriere Dello Sport.

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Новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло недавно сообщил, что аргентинец покинет туринский клуб, отметив, что это общее решение клуба и игрока. А поскольку 32-летний форвард не пользуется особым спросом на трансферном рынке – потенциальных покупателей отпугивает зарплата Игуаина, который получает 7,5 млн евро без учета бонусов – "Старая синьойра" хочет максимально выгодно продать своего бомбардира.

Среди клубов, которые желают видеть игрока в своих рядах, борьбу ведут Фулхэм и Ньюкасл. Кроме того, за развитием ситуации наблюдают лондонский Вест Хэм и бирмингемская Астон Вилла. Конкуренцию британским клубам могут составить и катарские клубы, которые также хотели бы видеть аргентинца в своем составе.

Напомним, в прошлом сезоне Гонсало провел в футболке Ювентуса 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с туринцами действует до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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