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Игуаин хочет завершить карьеру в Ювентусе, – агент

19:35 21 Читати українською
Игуаин хочет завершить карьеру в Ювентусе, – агент
Гонсало Игуаин / ФК Челси

Брат и агент форварда Ювентуса Гонсало Игуаина Николас Игуаин заявил о желании футболиста завершить карьеру в Турине.

"Я в Буэнос-Айресе, Гонсало тоже здесь с женой и дочерью, у него отпуск. Хочу прояснить, что пока мы ни с кем ничего не обсуждали. И в то же время у моего брата действующий контракт с Юве. Гонсало уважает свой контракт с Ювентусом и поэтому останется в команде еще на два года.

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Он хорошо играл в составе туринцев, а переход в другой итальянский клуб неосуществим. Не хочу никого обидеть, но в Италии Гонсало если и будет выступать, то только за Юве.

Думаю, следующий сезон может стать сезоном Гонсало. Он полон сил и желания и хочет завершить карьеру в Ювентусе", – цитирует агента Football Italia.

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