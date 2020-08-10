Игуаин готов уйти из Ювентуса – туринцам придется выполнить одно условие

Руководство Ювентуса решило расстаться с Гонсало Игуаином, но выгодно продать его не удастся.

Аргентинский форвард не пользуется спросом на трансферном рынке. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивает зарплата Игуаина, который получает 7.5 млн евро без учета бонусов.

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Гонсало понимает позицию клуба и готов пойти навстречу. По информации Le 10 Sport, нападающий согласится досрочно расторгнуть контракт с туринцами, если Ювентус выплатит ему половину годовой зарплаты.

Добавим, что 32-летний аргентинец, чей контракт с Ювентусом заканчивается в 2021 году, провел в нынешнем сезоне 34 матча, забил 8 мячей и отдал 4 ассиста.

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