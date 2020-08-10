Игуаин готов уйти из Ювентуса – туринцам придется выполнить одно условие

Аргентинский форвард не пользуется спросом на трансферном рынке. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивает зарплата Игуаина, который получает 7.5 млн евро без учета бонусов.
Пирло планирует кадровую революцию в Ювентусе – экс-звезда Шахтера попал под горячую руку коуча
Гонсало понимает позицию клуба и готов пойти навстречу. По информации Le 10 Sport, нападающий согласится досрочно расторгнуть контракт с туринцами, если Ювентус выплатит ему половину годовой зарплаты.
Добавим, что 32-летний аргентинец, чей контракт с Ювентусом заканчивается в 2021 году, провел в нынешнем сезоне 34 матча, забил 8 мячей и отдал 4 ассиста.
Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ