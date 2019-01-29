Игуаин достойно ответил критикам после перехода в Челси

Нападающий Челси Гонсало Игуаин решил ответить на критику, которой форварда окружили после неубедительного периода в Милане и перехода в лондонский клуб.

"Если кто-то говорит о тебе плохо, гордись, потому что это означает, что твоя жизнь становится важной. Но если ты ни с кем не конфликтуешь, фокусируешься на своих делах и достигаешь определенных результатов – некоторых людей это начинает беспокоить.

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Они злятся, потому что хотят того же, но не готовы прилагать усилия. Поэтому они начинают плохо говорить о других", – написал Игуаин в Instagram.

Напомним, Игуаин будет выступать за лондонский клуб до конца сезона.

В текущем розыгрыше Серии А 31-летний аргентинец провел 15 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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