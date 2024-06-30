"Игру решил VAR. У меня есть фото момента с офсайдом на телефоне. Если это и офсайд, то на один сантиметр.

Нагельсманн – о выходе сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024: "Победить нас будет трудно"

Я уже устал от этих бессмысленных правил игры рукой в футболе. Мы не можем заставить наших защитников бегать с руками за спиной. Это все разочаровывает. Футбол не должен быть таким. Я редко говорю о решении, но это было очень решающим в нашей игре.

Я не против VAR, но мы должны развивать и совершенствовать его быстрее. По моему мнению, решение должно быть ясным, как луна на небе, а не таким, как мы видели сегодня", – цитирует Юлманда ABC News.

Напомним, сборная Дании вылетела с Евро-2024 после поражения в 1/8 финала в матче против Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна продолжат выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания – Грузия.

Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024 – Бундестим одолела Данию в матче с драматичным VAR и вайбом Донбасс Арены