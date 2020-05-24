Игровые качели, парад голов и незабитый пенальти в видеообзоре матча Кельн – Фортуна

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги Кельн и Фортуна не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Первый тайм получился бедным на интересные моменты, но на перерыв с лидерством ушли гости. На 42-й минуте Кенан Караман пробил с угла штрафной, а рикошет позволил дезориентировать голкипера и открыть счет.

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"Козлы" должны были сравнять счет на старте второй половины игры, однако Марк Ут не смог переиграть Кастенмайера с 11-метровой отметки. За такое расточительство Фортуна наказала почти сразу – Эрик Томми классно пробил под дальнюю штангу из пределов штрафной.

Однако, Кельн нашел в себе силы отыграться в финале поединка. На 88-й минуте Антони Модест головой точно замкнул подачу Дрекслера, а на 90+1-й Джон Кордоба удачно сыграл на втором этаже после очередного навеса Дрекслера – 2:2, как следствие.

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