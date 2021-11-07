В рамках итальянской Серии А Венеция перестреляла столичную Рому (3:2). Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Хозяева забили быстрый мяч. На 3-й минуте Араму подал штрафной, а Маттиа Кальдара переправил мяч в ворота с нескольких метров.

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"Волки" в ответ сумели забить два гола в раздевалку. Сначала Эльдор Шомуродов удачно сыграл на добивании, а дальше узбек ассистировал Тамми Абрахаму – англичанин выиграл силовую борьбу у защитника и точно пробил мимо кипера.

Однако после перерыва дважды забили уже венецианцы. На 65-й Адаму уверенно реализовал сомнительный одиннадцатиметровый. А еще через десять минут Дэвид Окереке в быстрой контратаке убежал на свидание с Патрисиу и классно пробил под опорную ногу.

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