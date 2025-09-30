Игроков Ливерпуля ждал неприятный сюрприз в отеле Стамбула – они не смогли выспаться
Фанаты Галатасарая мешали игрокам Ливерпуля спать ночью – они пускали фейерверки прямо перед окнами отеля.
Болельщики Галатасарая применили "грязные приемы" перед матчем с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Они пытались помешать футболистам английской команды выспаться в ночь перед матчем, информирует Fanatik.
Сообщается, что под окнами отеля, где остановился Ливерпуль, фанаты Галатасарая запустили большое количество фейерверков. Это произошло в 01:55 по местному времени.
Стоит добавить, что матч Галатасарай – Ливерпуль состоится сегодня, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
