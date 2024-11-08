Футболисты Полтавы в полном составе попали в ТЦК, сообщает Бурбас в авторской передаче на YouTube-канале BurBuzz.

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2 ноября, во время путешествия команды на матч 15-го тура Первой лиги против Кудровки, клубный автобус был остановлен военными, а позже вся команда была направлена в ТЦК.

По информации источника, повестки были выписаны всем пассажирам автобуса, а Дениса Галенкова задержали для решения дел – система показала, что он находится в розыске. Отмечается, что игрок оказался вне заявки на вышеупомянутый матч и отсутствовал в лагере команды в течение недели.

Напомним, после 16-ти туров Полтава возглавляет группу Б Первой лиги, набрав 26 очков. Столько же у Металлиста 1925, но харьковчане уступают конкуренту по дополнительным показателям.

К слову, Галенков – воспитанник Днепра. Выступал за донецкий Олимпик, Десну, Сумы, Полесье, Агробизнес и Карпаты. В Полтаву перебрался в августе 2024 года.

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