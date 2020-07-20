"Игроков Динамо на флэше не дождались – а что они могут сказать, слабаки?": Гресько поддержал уволенного Михайличенко

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько вступился за уволенного Алексея Михайличенко, но раскритиковал игроков Динамо.

Напомним, матч Колос – Динамо стал последним для Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих". Киевляне проиграли со счетом 0:2, но удержали второе место благодаря ничьей в поединке Зари и Десны. Игорь Суркис принял решение о смене тренера.

"О Михайличенко. У него, конечно, было много причин быть обиженным на нас.

В качестве примера, древняя история, была какая-то футбольная гала, наш журналист должен был "подписать" там Гордона. Подошел Михайличенко, сказал: "Даш им интервью, о дружбе со мной забудь". И Гордон... не дал.

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Одним словом, он открыто не симпатизировал нам. Но... Маленькое "но". После своего назначения "главным" в Динамо, каждый раз Алексей приходил на флеш. Каждый. Где-то на 30 секунд, где-то на три минуты, иногда с наездами на репортеров, но приходил. И мы ценили это.

Вчера, когда слушал его флэш после Колоса, это был не тренер, который что-то быстренько хотел сказать и уйти. Потому что стыдно, потому что негде глаз спрятать. Вчера, как никогда, он говорил долго, будто чувствуя конец. Одним словом, не испугался, не убежал. Вот за это респект.

Ну а ни одного игрока Динамо на флэше не дождались. Капюшон на голову, боком, вдоль стены и на парковочку. А что они могут сказать, слабаки? Виноват не только он. Не только", – написал Гресько в Facebook.

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