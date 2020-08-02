toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Игроки Зари вернулись к тренировкам на фоне слухов о смене тренера

17:09 - Читати українською
Игроки Зари вернулись к тренировкам на фоне слухов о смене тренера
Игроки Зари / фото: ФК Заря

Луганская Заря вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону.

Футболисты Зари собрались в Запорожье на базе в районе Великий Луг и провели первое тренировочное занятие, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Бабич возглавил Зарю – встреча с командой уже сегодня, – журналист

Отмечается, что с командой тренировались летние новички команды – Назарина и Жуниньо. Однако, неизвестно, под чьим руководством занимались игроки, ведь СМИ сватают Александра Бабича на пост наставника луганчан, тогда как Виктор Скрипник якобы возглавит СК Днепр-1.

К слову, Заря заняла третье место в сезоне УПЛ 2019/20, гарантировав себе участие на групповом этапе Лиги Европы.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство

blog_ava
Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою
08:00
8230
Теги
Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Александр Александр Бабич СК Днепр-1 СК Днепр-1
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
8
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук