Игроки Зари вернулись к тренировкам на фоне слухов о смене тренера

Луганская Заря вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону.

Футболисты Зари собрались в Запорожье на базе в районе Великий Луг и провели первое тренировочное занятие, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Бабич возглавил Зарю – встреча с командой уже сегодня, – журналист

Отмечается, что с командой тренировались летние новички команды – Назарина и Жуниньо. Однако, неизвестно, под чьим руководством занимались игроки, ведь СМИ сватают Александра Бабича на пост наставника луганчан, тогда как Виктор Скрипник якобы возглавит СК Днепр-1.

К слову, Заря заняла третье место в сезоне УПЛ 2019/20, гарантировав себе участие на групповом этапе Лиги Европы.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство