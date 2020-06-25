Игроки Зари прошли тестирование на COVID-19 перед матчем с Шахтером – известны результаты

Медицинский штаб Зари получил результаты тестирования на наличие коронавируса у представителей луганского клуба.

Игроки, тренерский штаб и персонал Зари прошли ПЦР-тестирование перед матчем с Шахтером, информирует официальный сайт луганчан.

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"Заявляем официально, что все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни заражённых, ни больных в команде нет. Луганчане планово продолжают готовиться к игре с Шахтёром на учебно-тренировочной базе", – говорится в сообщении.

Напомним, поединок против Шахтера состоится на НСК Олимпийский 27 июня, начало в 19:30.

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