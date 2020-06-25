toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Игроки Зари прошли тестирование на COVID-19 перед матчем с Шахтером – известны результаты

11:42 - Читати українською
Игроки Зари прошли тестирование на COVID-19 перед матчем с Шахтером – известны результаты
Игроки Зари / фото: ФК Заря

Медицинский штаб Зари получил результаты тестирования на наличие коронавируса у представителей луганского клуба.

 

Игроки, тренерский штаб и персонал Зари прошли ПЦР-тестирование перед матчем с Шахтером, информирует официальный сайт луганчан.

Срна получил новую должность в Шахтере

"Заявляем официально, что все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни заражённых, ни больных в команде нет. Луганчане планово продолжают готовиться к игре с Шахтёром на учебно-тренировочной базе", – говорится в сообщении.

Напомним, поединок против Шахтера состоится на НСК Олимпийский 27 июня, начало в 19:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Бабич эмоционально прокомментировал вылет Мариуполя из Кубка Украины – его подопечных остановил 16-летний школьник
00:06
750
Теги
коронавирус Шахтер - Заря Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шаран может покинуть Александрию
    Україна — 24 июнь1337 Шаран может покинуть Александрию
10
час
:
4
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук