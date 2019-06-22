toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Игроки выходят на поле только после тренеров, трогать мячи до начала занятий нельзя – новые правила Каштру в Шахтере

22 июня 23:36 59 Читати українською
Игроки выходят на поле только после тренеров, трогать мячи до начала занятий нельзя – новые правила Каштру в Шахтере
Луиш Каштру (слева) со своими ассистентами / Фото ФК Шахтер

Новоиспеченный наставник "горняков" диктует свои условия сотрудничества с подопечными.

Нововведениями португальца поделился официальный сайт чемпиона Украины.

Шахтер объявил тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие

К примеру, первыми на газон выходят тренеры, а уже потом футболисты. Перед началом сессии 57-летний специалист лично жмет руку каждому игроку. И еще одно изменение, появившаяся с приходом Каштру, – мячи до старта тренировки трогать строго запрещено.

Напомним, бывший наставник Гимараеша сменил на посту руководителя дончан Паулу Фонсеку, который перешел в Рому.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші
22 июня
661
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук