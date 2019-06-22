Игроки выходят на поле только после тренеров, трогать мячи до начала занятий нельзя – новые правила Каштру в Шахтере

Новоиспеченный наставник "горняков" диктует свои условия сотрудничества с подопечными.

Нововведениями португальца поделился официальный сайт чемпиона Украины.

Шахтер объявил тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие

К примеру, первыми на газон выходят тренеры, а уже потом футболисты. Перед началом сессии 57-летний специалист лично жмет руку каждому игроку. И еще одно изменение, появившаяся с приходом Каштру, – мячи до старта тренировки трогать строго запрещено.

Напомним, бывший наставник Гимараеша сменил на посту руководителя дончан Паулу Фонсеку, который перешел в Рому.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво