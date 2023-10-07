"Обе команды наиграли на ничью. Мы играли на выезде, поэтому можем быть довольны. Сыграли на ноль. Это наша первая ничья почти за 5 месяцев. Я вижу больше позитива, чем негатива.

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Как травмы повлияли на кадровые проблемы команд? Травмы – неотъемлемая часть футбола. В предыдущих матчах у нас была не лучшая кадровая ситуация, но мы выигрывали. Сегодня эта ситуация была лучше, но мы не выиграли. Поэтому нельзя сказать, где лучше, где хорошо.

Мы сыграли на ноль, мы сыграли выездную игру, мы не проиграли, мы не уступали в единоборствах. А то, что в концовке были длинные передачи и давление в нашей штрафной – мои игроки тоже выходят на поле не кукурузу охранять, а в футбол играть. Борются, не проиграли, не пропустили – так что больше позитива, чем негатива", – приводит слова Скрипника YouTube-канал Ворсклы.

Добавим, что Ворскла и Колос не смогли выявить сильнейшего, расписав нулевую ничью в поединке в Ковалевке.

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