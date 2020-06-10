Игроки Ворсклы спасаются от жары, купаясь в реке

Голкипер полтавчан Александр Ткаченко рассказал о подготовке к игре с Мариуполем в 26 туре УПЛ.

"Было обидно, что пропустили тур. Но мы понимаем, что здоровье футболистов и людей в целом – на первом месте. Немного расстроились, но нормально отнеслись к этой ситуации.

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Тренировались в двухразовом режиме, провели двусторонний матч в команде между собой. Готовимся к предстоящему матчу в обычном режиме, есть недельный цикл. Сейчас больше внимания уделяем восстановлению.

Из-за жары очень устаем во время тренировок. Хорошо, что река есть рядом с базой, ходим плавать", – рассказал Ткаченко в эфире Футбол News.

К слову, после 25 туров Ворскла занимает 10 место в УПЛ. Правда, команда Юрия Максимова еще имеет матч в запасе – соперником полтавчан должны стать Карпаты, которые в полном составе ушли на карантин из-за вспышки COVID-19. Именно с "львами" Ворскла должна была сыграть в прошлом туре.

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