Игроки Ворсклы сами не понимают, что происходит с командой, – экс-хавбек полтавчан Богатырь

Бывший хавбек Черноморца, Кривбасса и Ворсклы 90-х годов Виктор Богатырь прокомментировал ничью подопечных Василия Сачко с Арсеналом-Киев в матче 22 тура УПЛ.

"Испытал сильное разочарование. Если честно, то мне казалось, что полтавчане сумеют выйти из своего нынешнего состояния. Но увы, не сложилось. Судя по интервью футболистов Ворсклы, то они сами не понимают, что происходит.

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Тем не менее, перед встречей в Чернигове я полагал, что турнирная подоплека последнего матча первого этапа чемпионата заставит их максимально сконцентрироваться в борьбе за последний шанс попасть в первую шестерку. Тем более что решающий поединок Ворсклы с Арсеналом был назначен на понедельник, когда после пяти игр в туре уже все расклады известны. В такой ситуации даже не знаю, как можно умудриться упустить свой шанс!

Если же посмотреть с другой стороны, то стоит отдать должное «Арсеналу», который к этому матчу был максимально отмобилизованным. «Канонирам» ведь тоже нужны были очки, чтобы попытаться улучшить свое нынешнее положение. Вот они одно из них у Ворсклы и отобрали", – цитирует Богатыря Спорт-Экспресс.

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