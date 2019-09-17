Игроки Валенсии устроили бойкот накануне матча с Челси

Футболисты испанской команды бойкотом выразили свое недовольство относительно решения руководства клуба уволить главного тренера.

Игроки Валенсии решили проигнорировать традиционную пресс-конференцию накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Челси. Таким образом игроки испанского клуба выразили протест против действий руководства клуба, которое уволило Марселино Гарсия Тораля с поста главного тренера Валенсии. Как следствие, новый наставник испанцев Альберт Селадес, ранее работавший с молодежной сборной Испании, один пообщался с прессой.

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Сам Селадес заявил, что команда будет мотивирована на успех в выездном матче в Лондоне, несмотря на неоднозначные настроения внутри самого коллектива, приводит его слова Sky Sports. Издание также отмечает, что УЕФА может наказать клуб за поступок футболистов.

Ранее Марселино заявил, что его увольнение связано с выигрышем нежелательного для руководства левантийцев Кубка Испании в прошлом сезоне. В турнирной таблице Примеры команда финишировала на 4-м месте.

Напомним, матч между Челси и Валенсией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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