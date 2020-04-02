Игроки Валенсии сдали повторный тест на коронавирус – известны результаты

Хорошие новости из лагеря "летучих мышей" – ни у кого из игроков не обнаружен COVID-19.

Все футболисты испанской Валенсии сдали повторный тест на коронавирус, сообщает издание Superdeporte.

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Напомним, две недели назад стало известно, что у 25 представителей "летучих мышей" был диагностирован COVID-19: у 10 футболистов первой команды и 15 работников клуба. Теперь игроки сдали еще один тест, который не показал наличия инфекции в команде. Что касается персонала, то у некоторых тест оказался положительным.

К слову, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия встречалась с Аталантой. Именно в Италии началось массовое распространение коронавируса, которое впоследствии перекинулось и на другие страны Европы.

Валенсия после 27 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.

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