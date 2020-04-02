toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Игроки Валенсии сдали повторный тест на коронавирус – известны результаты

00:40 27 Читати українською
Игроки Валенсии сдали повторный тест на коронавирус – известны результаты
Валенсия / Фото из открытых источников

Хорошие новости из лагеря "летучих мышей" – ни у кого из игроков не обнаружен COVID-19.

Все футболисты испанской Валенсии сдали повторный тест на коронавирус, сообщает издание Superdeporte.

Арсенал планирует подписать звезду Валенсии – у протеже Артеты сумасшедшая клаусула

Напомним, две недели назад стало известно, что у 25 представителей "летучих мышей" был диагностирован COVID-19: у 10 футболистов первой команды и 15 работников клуба. Теперь игроки сдали еще один тест, который не показал наличия инфекции в команде. Что касается персонала, то у некоторых тест оказался положительным.

К слову, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия встречалась с Аталантой. Именно в Италии началось массовое распространение коронавируса, которое впоследствии перекинулось и на другие страны Европы.

Валенсия после 27 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.

"Вальверде знущався з мене, а Сімеоне не потис руки": Гарі Невілл зганьбився в Іспанії, але зупинив Кріша примітивізмом

blog_ava
Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и позорился с Месси
1 апреля
576
Теги
Ла Лига Испания коронавирус Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
46
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук