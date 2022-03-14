Лестер и Саутгемптон решили не браться за сложный трансфер вингера Шахтера Тете, сообщает журналист Алекс Крук.

"Шахтер будет продавать или отдавать бразильцев в аренду": Срна ждет предложений от покупателей

ФИФА разрешила игрокам из украинских чемпионатов приостанавливать контракты и искать себе новые временные команды. Впрочем, АПЛ не собирается регистрировать таких новичков до конца сезона 2021/22. Сейчас существует куча юридических и логистических проблем, из-за которых британские клубы склонны отложить потенциальные трансферы из Украины до лета, когда откроется "нормальное" окно.

Добавим, что контракт Тете с Шахтером рассчитан лишь до конца 2023 года, поэтому "горняки" вполне могут рассмотреть варианты полноценной продажи бразильца.

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