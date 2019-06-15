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Игроки Украины U-20 безумно отпраздновали победу на чемпионате мира, едва не сорвав послематчевую пресс-конференцию

15 июня 23:24 192 Читати українською
Игроки Украины U-20 безумно отпраздновали победу на чемпионате мира, едва не сорвав послематчевую пресс-конференцию
Юношеская сборная Украины / ФИФА

Юношеская сборная Украины радуется победе над Южной Кореей в финале чемпионата мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

После поединка футболисты сборной Украины U-20 решили нестандартоно отпраздновать свю победу. Игроки с криками вбежали в зал для пресс-конференций, где именно в это время на вопросы СМИ отвечал Александр Петраков.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Футболисты обливались водой из бутылок, прыгали и кричали "Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле". Через некоторое время игроки успокоились и вышли из зала для пресс-конференций.

Напомним, юношеская сборная Украины в финале чемпионата мира победила Южную Корею со счетом 3:1, дублем отметился Владислав Супряга и голом Георгий Цитаишвили.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

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Украина U-20 – Южная Корея U-20: анонс финала чемпионата мира-2019
15 июня
4822
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Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Видеоновости Чемпионат мира U-20
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