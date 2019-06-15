Игроки Украины U-20 безумно отпраздновали победу на чемпионате мира, едва не сорвав послематчевую пресс-конференцию

Юношеская сборная Украины радуется победе над Южной Кореей в финале чемпионата мира.

После поединка футболисты сборной Украины U-20 решили нестандартоно отпраздновать свю победу. Игроки с криками вбежали в зал для пресс-конференций, где именно в это время на вопросы СМИ отвечал Александр Петраков.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Футболисты обливались водой из бутылок, прыгали и кричали "Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле". Через некоторое время игроки успокоились и вышли из зала для пресс-конференций.

Напомним, юношеская сборная Украины в финале чемпионата мира победила Южную Корею со счетом 3:1, дублем отметился Владислав Супряга и голом Георгий Цитаишвили.

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