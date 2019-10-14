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Игроки украинских клубов поздравили военнослужащих с Днем защитника Украины трогательным видео

12:50 79 Читати українською
Игроки украинских клубов поздравили военнослужащих с Днем защитника Украины трогательным видео
Игроки Динамо Киев / фото ФК Динамо Киев

УПЛ поздравила военнослужащих с Днем защитника Украины видео с участием пяти украинских клубов.

Игроки Зари, Мариуполя, Колоса, Львова и Динамо поздравили украинскую армию с Днем защитника Украины, сообщает официальная страница УПЛ в Facebook.

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"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной, не боимся глаза поднять к небу, что слышим грохот стадиона, а не снарядов. Спасибо за свободу, настоящую свободу. Спасибо, и возвращайся живым", – говорится в обращении игроков.

К слову, сегодня, 14 октября, кроме Дня защитника Украины, празднуются День Покровы Пресвятой Богородицы, День украинского козачества и День создания УПА.

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