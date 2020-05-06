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Игроки участника Лиги Европы выработали иммунитет к коронавирусу – сенсационное заявление клубного врача

15:02 12 Читати українською
Игроки участника Лиги Европы выработали иммунитет к коронавирусу – сенсационное заявление клубного врача
Игроки Вольфсберга / GEPA

Австрийский Вольфсберг рискует стать уникальным клубом Старого света. Большинство игроков команды имеют иммунитет к печально известному COVID-19.

"Волки" имеют иммунитет от коронавируса, хотя ни один игрок не знал, что переболел. Об этом сообщает Sport.oe24.at.

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На прошлой неделе все игроки Вольфсберга сдали тесты на COVID-19. Результаты ошеломляющие – у подавляющего большинства исполнителей австрийского клуба есть антитела к инфекции. Это может означать, что они уже переболели коронавирусом, не заметив этого.

Правда, тест на антитела считается не слишком достовернім. Вольфсберг решил перестраховаться и попросил медиков дополнительно провести и ПЦР-тесты. Первые результаты изменений не показали – ни одного больного COVID-19 в составе "волков" нет.

К слову, чемпионат Австрии возобновится ориентировочно за 2 недели. На вынужденную паузу Вольфсберг ушел на 4-м месте в Бундеслиге.

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