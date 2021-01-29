Настроение Тоттенхэма во время матча против Ливерпуля (1:3) было далеко от идеального.

Между футболистами "шпор" возникла перепалка в перерыве поединка, утверждает Daily Mail.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Тотттенхем пропустил перед свистком на отдых, и уже в раздевалке состоялся разбор полетов. Особенно досталось Орье, который на второй тайм не вышел. Ивуариец был так взбешен решением Моуринью, что сразу пошел мыться, а затем покинул стадион.

Напомним, Тоттенхэм проиграл Ливерпулю в родных стенах и остался на шестой строчке АПЛ.

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