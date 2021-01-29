Игроки Тоттенхэма поссорились в перерыве матча с Ливерпулем – Орье взорвался из-за ранней замены и покинул стадион
14:47 - Читати українською
Настроение Тоттенхэма во время матча против Ливерпуля (1:3) было далеко от идеального.
Роберто Фирмино 45+4’
Садио Мане 66’
45+4’ Роберто Фирмино
66’ Садио Мане
Между футболистами "шпор" возникла перепалка в перерыве поединка, утверждает Daily Mail.
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Тотттенхем пропустил перед свистком на отдых, и уже в раздевалке состоялся разбор полетов. Особенно досталось Орье, который на второй тайм не вышел. Ивуариец был так взбешен решением Моуринью, что сразу пошел мыться, а затем покинул стадион.
Напомним, Тоттенхэм проиграл Ливерпулю в родных стенах и остался на шестой строчке АПЛ.
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