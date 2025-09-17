Рубен Аморим оказался в центре все более громких дискуссий в Манчестер Юнайтед. По информации Daily Mail, в клубе растут сомнения в подходах 40-летнего наставника. Часть игроков считает, что Аморим "прячется, когда становится горячо" и не способен вдохновлять команду.

Аморим продолжает бить антирекорды во главе Манчестер Юнайтед – худшие показатели со времен Второй мировой войны

Также критику вызвало его поведение во время серии пенальти с Гримсби, когда тренер отвернулся и не смотрел удары.

По информации источника, контракт португальского тренера предусматривает компенсацию в размере 13,9 миллиона евро, если клуб решит уволить его в течение первого года работы. До годовщины назначения остается менее двух месяцев.

При этом португалец известен эмоциональными заявлениями после матчей. В прошлом месяце он объяснил свою ярость в поражении от Гримсби словами: "Иногда я ненавижу своих игроков, иногда хочу уйти". А после последнего дерби с Манчестер Сити, проигранного 0:3, снова повторил, что скорее будет уволен, чем изменит философию игры.

Аморим возглавил Юнайтед 1 ноября прошлого года, заключив соглашение на два с половиной сезона с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. За его переход "красные дьяволы" заплатили Спортингу 10,6 миллиона евро. Но несмотря на доверие руководства, команда демонстрирует худший старт в чемпионате за последние 33 года.

Проблем добавляет и финансовая история: с 2013 года, после ухода сэра Алекса Фергюсона, Юнайтед уже потратил более 62,4 миллиона евро на компенсации предыдущим тренерам – среди них Дэвид Мойес (6,0 миллиона евро), Луи ван Гаал (9,7 миллиона евро), Жозе Моуринью (22,6 миллиона евро), Оле Гуннар Сульшер (12,1 миллиона евро) и Эрик тен Хаг (11,9 миллиона евро).

Впереди у команды сложный календарь – Челси, Брентфорд, Ливерпуль и Брайтон до конца октября. Именно эти матчи могут определить судьбу Аморима в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – Дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах