"Импонирует ли мне кто-то из нынешнего состава Динамо? Абсолютно никто!" Те футболисты, которые, как я думал, в прошлом году вырастут, как тот же Бражко, совсем исчезли.

"Динамо не готово": Сабо раскритиковал звезд киевлян за унижение от Пафоса

С Маккаби будет тяжело. Я не знаю, за счет чего Динамо может прибавить за неделю. Иногда у меня складывается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского, и поэтому так безвольно играют.

Нужно ли менять Шовковского? Не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому явно не хватает опыта, я могу сказать. Это видно по играм, особенно с Пафосом. Я смотрел на эти матчи и думал: а чем игроки занимаются на поле, есть ли у них вообще тренировки?", – приводит слова Сабо Украинский футбол.

