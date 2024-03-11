СК Днепр-1 имеет долги по зарплате, сообщает FootBoom.

"Должны где-то за четыре месяца": экс-игрок Зари опроверг заявление руководителей клуба об отсутствии долгов

По информации источника, футболисты не получили заработную плату за декабрь 2023-го и январь-февраль 2024 года.

К слову, недавно СМИ сообщали о задолженности и в Заре, игроки которой угрожали руководству не выйти на матч против Динамо.

Напомним, СК Днепр-1 после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, имея в своем активе 38 очков и на 2 пункта отстает от лидера – Шахтера.

Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил скандальный автогол