Игроки СК Днепр-1 три месяца не получают заработную плату, – источник
18:22 - Читати українською
Еще один украинский клуб имеет серьезные финансовые трудности.
СК Днепр-1 имеет долги по зарплате, сообщает FootBoom.
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По информации источника, футболисты не получили заработную плату за декабрь 2023-го и январь-февраль 2024 года.
К слову, недавно СМИ сообщали о задолженности и в Заре, игроки которой угрожали руководству не выйти на матч против Динамо.
Напомним, СК Днепр-1 после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, имея в своем активе 38 очков и на 2 пункта отстает от лидера – Шахтера.
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