Игроки СК Днепр-1 придумали Адамюку прозвище по мотивам шедеврального гола
Полузащитник днепрян Александр Пихаленок подытожил победу над Черноморцем (3:0), не забыв о красивом голе Владимира Адамюка.
"Я чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это – самое главное. Теперь будем готовиться к следующей игре против Мариуполя.
Голасо Адамюка в видеообзоре матча Черноморец – СК Днепр-1 – 0:3
Какой гол самый лучший? Конечно, тот, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный мяч, он может претендовать на звание лучшего в сезоне", – цитирует Пихаленка официальный сайт СК Днепр-1.
По итогам двух игровых дней СК Днепр-1 набрал 4 очка. В следующем туре подопечные Йовичевича встретятся с Мариуполем.
СК Днепр-1 уверенно переиграл Черноморец – одесситы второй раз подряд потерпели разгром, Адамюк забил шедевр
Видео гола Адамюка: