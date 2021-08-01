Полузащитник днепрян Александр Пихаленок подытожил победу над Черноморцем (3:0), не забыв о красивом голе Владимира Адамюка.

"Я чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это – самое главное. Теперь будем готовиться к следующей игре против Мариуполя.

Голасо Адамюка в видеообзоре матча Черноморец – СК Днепр-1 – 0:3

Какой гол самый лучший? Конечно, тот, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный мяч, он может претендовать на звание лучшего в сезоне", – цитирует Пихаленка официальный сайт СК Днепр-1.

По итогам двух игровых дней СК Днепр-1 набрал 4 очка. В следующем туре подопечные Йовичевича встретятся с Мариуполем.

СК Днепр-1 уверенно переиграл Черноморец – одесситы второй раз подряд потерпели разгром, Адамюк забил шедевр

Видео гола Адамюка: