Уже сегодня, 1 августа, СК Днепр-1 в Афинах сыграет ответный матч с Панатинаикосом в рамках 2-го тура квалификации Лиги чемпионов. По информации журналиста Владимира Зверова, накануне вечером стало плохо сразу 15-ти (!) представителям украинского клуба. Все они испытывали симптомы отравления.

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Среди них – 8 футболистов, их участие в вечерней игре под большим вопросом. Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинском отеле. А лишь пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как так могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете.

Кроме того, СК Днепр-1 недоволен организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (согласно регламенту) делать все четко. Например, после тренировки в раздевалке днепрян не было полотенец. А еще – автобус, который перевозил команду, опоздал на 30 минут и, вместо прямой очевидной дороги в отель, начал долго блуждать окольными путями.

Историю с автобусом подтверждает и официальный сайт днепрян: "Сначала говорили, что автобус был заблокирован фанатами Панатинаикоса, а потом уверяли, что задержка возникла из-за полиции, которая решила освободить квартал вокруг стадиона для проезда. Что было на самом деле, так и осталось загадкой – транспорта ждали более получаса. А потом еще почти столько пришлось потратить на путь в отель, который находится в двух километрах от стадиона, ведь автобус поехал совсем другой дорогой, которая значительно длиннее".

Напомним, поединок между Панатинаикосом и СК Днепр-1 стартует в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча завершилась поражением украинцев со счетом 1:3.

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