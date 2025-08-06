В Шеффилд Уэнсдей царит беспорядок перед началом сезона. Игроки пригрозили бойкотировать матч с Лестером, но все равно решили сыграть в эти выходные.

Впервые этим летом болельщики Шеффилд Уэнсдей смогут увидеть матчи своего клуба вживую в эти выходные. Вся подготовка проходила за закрытыми дверями. "Это полный хаос, и конца ему не видно", – заявил глава ассоциации болельщиков Иэн Беннетт в интервью Sky Sports.

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Команда серьезно обсуждала бойкот стартового матча. Причин несколько. Одна из них: задолженность по выплатам. Четвертая за пять месяцев. Игроки все еще ждут июльскую зарплату.

Кроме того, есть проблемы со стадионом. Северная трибуна временно закрыта из соображений безопасности. Также клубу запрещено проводить входящие трансферы, в то время как два игрока покинули Шеффилд на правах свободных агентов. Один из них – лучший бомбардир команды Джош Уиндассо ушел в Рэксэм.

Ко всему прочему добавилась еще одна проблема. "После того, как мы вернулись на предсезонку, тренировочные поля не были готовы, поэтому нам пришлось какое-то время тренироваться на искусственном газоне... А, знаете, современные футболисты с этим не очень хорошо справляются", – отметил капитан команды Барри Беннан.

Шеффилд Уэнсдей должен был сыграть товарищеский матч с Бернли, но из-за забастовки футболистов команды он был отменен. Однако игру с Лестером Шеффилд Уэнсдей все же решил сыграть. Она состоится 10 августа.

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