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Игроки Шахтера вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым тренировочным сбором

17 января 17:13 231 Читати українською
Игроки Шахтера вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым тренировочным сбором
Часть игроков Шахтера прошла медосмотр / ФК Шахтер

Сегодня игроки донецкого Шахтера вышли из отпуска и побывали на осмотре у врачей.

Ближайшие 2 дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру в одном из киевских центров, информирует официальный сайт Шахтера.

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Сегодня медосмотр прошли Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан. Завтра на медосмотр отправится вторая группа футболистов.

Обследование включает анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

Напомним, что 20 января "горняки" отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведут 3 спарринга.

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