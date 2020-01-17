Игроки Шахтера вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым тренировочным сбором

Сегодня игроки донецкого Шахтера вышли из отпуска и побывали на осмотре у врачей.

Ближайшие 2 дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру в одном из киевских центров, информирует официальный сайт Шахтера.

Шахтер попал в топ-6 самых прибыльных клубов Европы

Сегодня медосмотр прошли Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан. Завтра на медосмотр отправится вторая группа футболистов.

Обследование включает анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

Напомним, что 20 января "горняки" отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведут 3 спарринга.

"Я не хотів, щоб син грав у Шахтарі": тренер із глибинки – про недовіру Маркевича, інтерес Монако і проблеми наших ДЮСШ