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Игроки Шахтера выделили более 2 миллионов гривен на восстановление детского спортзала в Донецкой области

12:12 33 Читати українською
Игроки Шахтера выделили более 2 миллионов гривен на восстановление детского спортзала в Донецкой области
Игроки Шахтера выделили более 2 млн грн на восстановление детского спортзала

Игроки донецкого клуба профинансировали восстановление поврежденного в результате боевых действий спортивного зала в Красногоровке, где дети занимаются футболом.

Город Красногоровка Донецкой области расположено в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, получил значительные повреждения.

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С предложением помочь в восстановлении выступили игроки Шахтера. Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен, сообщает пресс-служба дончан.

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