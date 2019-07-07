Игроки Шахтера сыграли в пинг-понг – Шевченко и Коваленко заставили отжиматься

Игроки Шахтера продемонстрировали, как проводят свободное время от тренировок, сыграв несколько партий в пинг-понг.

Виктор Коваленко, Николай Шевченко, Андрей Пятов и Николай Матвиенко решили сойтись в партии пинг-понга, сообщает YouTube-канал Шахтера.

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Игроки разделились на команды 2 на 2 и играли на отжимания, а Сергей Кривцов выступил в роли судьи. Интересно, что команда Коваленко и Шевченко уступила 5 раз и была вынуждена отжиматься 50 раз.

Напомним, донецкий Шахтер сейчас на тренировочном сборе, который проходит с 3 по 12 июля в Австрии. На нем подопечные Луиша Каштру сыграют 5 товарищеских поединков.

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