toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Игроки Шахтера сыграли в пинг-понг – Шевченко и Коваленко заставили отжиматься

13:48 84 Читати українською
Игроки Шахтера сыграли в пинг-понг – Шевченко и Коваленко заставили отжиматься
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Игроки Шахтера продемонстрировали, как проводят свободное время от тренировок, сыграв несколько партий в пинг-понг.

Виктор Коваленко, Николай Шевченко, Андрей Пятов и Николай Матвиенко решили сойтись в партии пинг-понга, сообщает YouTube-канал Шахтера.

Шахтер – Копенгаген – 2:1 – видео голов и обзор матча

Игроки разделились на команды 2 на 2 и играли на отжимания, а Сергей Кривцов выступил в роли судьи. Интересно, что команда Коваленко и Шевченко уступила 5 раз и была вынуждена отжиматься 50 раз.

Напомним, донецкий Шахтер сейчас на тренировочном сборе, который проходит с 3 по 12 июля в Австрии. На нем подопечные Луиша Каштру сыграют 5 товарищеских поединков.

Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный Додо

blog_ava
Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра
03:36
839
Теги
Шахтер Шахтер Видеоновости Виктор Коваленко Виктор Коваленко Николай Матвиенко Николай Матвиенко Алексей Шевченко Алексей Шевченко Андрей Пятов Андрей Пятов Сергей Кривцов Сергей Кривцов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
35
мин
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук