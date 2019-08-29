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Игроки Шахтера спрогнозировали свою группу в Лиге чемпионов – из первой корзины в приоритете Барселона

18:40 119 Читати українською
Игроки Шахтера спрогнозировали свою группу в Лиге чемпионов – из первой корзины в приоритете Барселона
Шахтер / Сайт клубу

Футболисты Шахтера дали свой прогноз на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для их команды.

Несколько футболистов Шахтера и тренерский штаб отказались давать свои прогнозы из-за предрассудков, поэтому спрогнозировали свои группы 23 игрока "горняков".

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По поводу первой корзины, то больше футболисты верят, что им выпадет Барселона – 7 голосов. Ливерпуль и Челси спрогнозировали 6 игроков. На Ювентус поставили два, по одному голосу получили ПСЖ и Бавария.

Напомним, жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа. Начало процедуры запланировано на 19:00.

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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Барселона Барселона жеребьевка Жеребьевка ЛЧ
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