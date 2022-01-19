Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко не забыли о религиозном празднике на сборах в Турции.

Степаненко вместе с Матвиенко с самого утра отправились в Средиземное море, чтобы провести традиционный обычай на 19 января – искупаться на Крещение, сообщает YouTube-канал Шахтера.

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Позже к игрокам присоединился и Пятов. Все трое погрузились, после чего вернулись в расположение команды. Степаненко же сравнил погружение в водах Средиземного моря с прорубью в Киеве – похоже, что в Турции Крещение прошло в более комфортных условиях.

Добавим, что "горняки" вылетели на сборы в Турцию. С командой вылетели 27 футболистов, а кроме Кривцова и Соломона, в список не попал Евгений Коноплянка.

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